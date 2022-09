Nicola Peltz packt über Streit mit Victoria Beckham aus

Seit der Hochzeit Brooklyn Beckhams mit der Milliardärstochter Nicola Peltz häufen sich Gerüchte, wonach zwischen Brooklyns Ehefrau und Victoria Beckham Eiszeit herrschen soll. Peltz' Entscheidung, während ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier kein von ihrer Schwiegermutter designtes Kleid zu tragen, hatte bereits Gerüchte um einen möglichen Streit entfacht. Dass sich die beiden Frauen seitdem gegenseitig auf Social Media ignorieren, erschien ebenfalls verdächtig.

Victoria Beckham verwehrte Nicola ein Hochzeitskleid

Peltz trug ein Kleid von Valentino, als sie sich im April mit dem Beckham-Spross traute. Sie behauptet jedoch, der ursprüngliche Plan war, dass sie ein speziell angefertigtes Kleid tragen wollte, das von ihrer Schwiegermutter Victoria entworfen werden sollte. Am Ende habe die Modemacherin sie bitter enttäuscht.

"Ich hatte vor, Victorias Hochzeitskleid zu tragen, und ich war wirklich so aufgeregt, ein Design tragen zu können, das meine zukünftige Schwiegermutter geschaffen hat", erzählte die Tochter von Milliardär Nelson Peltz gegenüber dem Magazin Grazia USA. "Ich fand das so schön und so eine schöne Geschichte."