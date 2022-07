Streitgerüchte: Brooklyns Frau Nicola bei David und Victoria Beckham unten durch?

Die Hochzeit von Beckham-Spross Brooklyn und der Milliardärstochter Nicola Peltz, die im April in Palm Springs, Florida, auf dem Multi-Millionen-Familienanwesen des Peltz-Clans stattfand, war an Pomp und Prunk kaum zu überbieten. Das Eheglück des jungen Paares wird aktuell aber von bösen Gerüchten überschattet: Promi-Expertin Alison Bishoff will Hinweise gefunden haben, die auf mögliche Diskrepanzen zwischen Victoria und David Beckham und ihrer Schwiegertochter Nicola hindeuten.

Beckhams ignorieren Nicola Peltz in den sozialen Medien

In einem Artikel für die Daily Mail berichtet Bischoff darüber, dass bereits Peltz' Entscheidung, während ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier kein von ihrer Schwiegermutter designtes Kleid zu tragen, eine Überraschung gewesen sei. Auffällig sei auch das Verhalten der beiden Frauen in den sozialen Medien - die auf eine Fehde zwischen der Modedesignerin und der Frau ihres ältesten Sohnes hindeuten würden.