Donald Trump zeigte sich auf Ivana Trumps Beerdigung von schlechtester Seite

Donald Trump nahm in blauem Anzug Abschied

Weil Schwarz als Trauerfarbe gilt, wurde erwartet, dass auch Donald Trump aus Respekt seiner verstorbenen Ex-Frau gegenüber in der klassischen Farbe erscheint. Der ehemalige US-Präsident nahm jedoch in einem blauen Anzug an der Trauerfeier in der Kirche St. Vincent Ferrer Roman teil - womit er sich farblich von Rest der Familie hervorhob. Ein No-Go, wie so manch Boulevardblatt titelt.