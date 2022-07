Freund von Ivana Trump meint: "Sie hätte gerettet werden können"

Trump hätte laut Erdem unter Umständen noch rechtzeitig behandelt werden können. Sie habe eine Assistentin gehabt, die sie als beste Freundin betrachtete. "Sie ist die Einzige, die die ganze Zeit bei Ivana war."

"Die Dame war ihr Ein und Alles", so Erdem. "Wenn sie früher nach Hause gekommen wäre, hätte sie sie retten können. Wenn jemand da gewesen wäre, wäre sie vielleicht nicht gestorben. Sie wäre jetzt am Leben."

Erlitt Verletzungen am Oberkörper durch stumpfen Aufprall

Ivana Trump, die Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, ist nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York am Freitag mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern.