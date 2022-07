Das war Ivana Trump: Kultfigur, Unternehmerin, Kurzzeit-Österreicherin

Ivana selbst brachte aber in US-Medien auch die Geschichte in Umlauf, dass sie Trump erstmals in New York getroffen habe, als sie dort mit Freunden auf Besuch war. Dort soll der Millionär ihrer Gruppe geholfen haben, einen Platz im berühmten Restaurant Maxwell's Plum in Manhattan zu bekommen - und anschließend die Rechnung bezahlt haben.

"Ich dachte mir damals: 'Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der für so etwas zahlen würde, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.' Oh, ich hatte ja keine Ahnung", erinnerte sie sich im Gespräch mit LiveSigning.

So oder so, die beiden heirateten nur ein Jahr später und waren fortan regelmäßige Gäste auf den Galas und Partys der New Yorker Elite. Ihre turbulente Ehe war über das Jahrzehnt der 1980er Jahre ständiger Bestandteil der Berichterstattung des US-Boulevards. Mit Donald bekam sie drei Kinder: Donald Jr. (1977), Ivanka (1981) und Eric (1984).