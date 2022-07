Herzogin Camillas abfällige Bemerkung über Meghans und Harrys Sohn Archie

Der Adels-Experte und Autor Tom Bower schreibt in seinem Buch "Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors" unter Berufung auf palastinterne Quellen, dass "der Verdacht der Sussexes, die Herzogin von Cornwall hätte rassistische Kommentare über [ihren damals noch ungeborenen Sohn] Archie abgegeben, ihre furchterregende Anprangerung der gesamten königlichen Familie geschürt hat."