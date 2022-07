Wer hat wen zum Weinen gebracht? Was bei Kates und Meghans Streit wirklich passierte

Wer hat wen zum Weinen gebracht? Eine Frage, die Fans der britischen Royals inzwischen seit Jahren beschäftigt. War es Herzogin Kate, die Meghan zum Verzweifeln brachte, weil sie sich vor deren Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 - koste es, was es wolle - bei der Wahl der Brautjungfern-Kleider durchsetzen wollte - oder waren Meghan und ihre kühle Art schuld, dass Kate schluchzen musste? Die Suche nach der Wahrheit beschäftigt Adelsexperten und britische Boulevardmedien gleichermaßen.

Reizthema Blumenmädchenkleider

Nun klinkt sich auch der britische Autor Tom Bower in die Mutmaßungen ein. In seinem neuen Buch schreibt er laut Daily Mail, Meghan und Kate seien sich etwa uneinig über die Passform von Prinzessin Charlottes Kleid gewesen und darüber, ob sie und die anderen Blumenmädchen bei der Hochzeitszeremonie Strumpfhosen tragen sollen. Meghan habe die Tochter ihrer Freundin Jessica Mulroney zudem bevorzugt und Charlotte in einem unvorteilhaften Licht dastehen lassen, so Bower unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Kate sei daraufhin in Tränen ausgebrochen.