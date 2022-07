Queen erwartet nach Tod von Prinz Philip vor einem Jahr schwierige Entscheidung

Seit √ľber einem Jahr muss die britische K√∂nigin nun schon ohne ihren Ehemann Prinz Philip leben. Der Herzog von Edinburgh und Queen Elizabeth waren seit 1947 verheiratet. Ganz abschlie√üen kann sie aber offenbar noch nicht. Denn wie bereits im J√§nner bekannt wurde, wehrt sich die britische Zeitung The Guardian vor Gericht gegen die Geheimhaltung des Testaments von Prinz Philip - was der K√∂nigsfamilie sauer aufsto√üen d√ľrfte.

Philips Testament könnte gegen den Willen der Queen öffentlich gemacht werden

Prinz Philip war am 9. April 2021 kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Im September hatte ein Richter des Hohen Gerichts in London in einer nicht √∂ffentlichen Verhandlung entschieden, dass sein Testament f√ľr die n√§chsten 90 Jahre geheim bleiben soll - um die Privatsph√§re der Queen und anderer Mitglieder der K√∂nigsfamilie zu sch√ľtzen. Erst dann soll es f√ľr Historiker freigegeben werden. Der Guardian beanstandete den Ausschluss der √Ėffentlichkeit von der Verhandlung. Den Anw√§lten der Queen und der Generalstaatsanwalt drohten rechtliche Schritte.