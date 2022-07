Prinz Harrys Frisur spaltet das Netz: Royal-Fans fordern "anständigen Haarschnitt"

Bei gemeinsamen Auftritten werden nicht nur Herzogin Meghans Outflits und ihr Look von Fans und Fashion-Kritikern genau beäugt, auch das Styling von Prinz Harry wird gelegentlich kommentiert. So geschehen nach der Rede des Herzogs von Sussex vor den Vereinten Nationen.

Royal-Fans fordern "anständigen Haarschnitt" für Prinz Harry

Vor der UNO-Vollversammlung ehrte Prinz Harry am Montag in New York den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela und sprach von einem schmerzhaften Jahrzehnt, in dem sich die Menschheit gerade befinde - und zählte die Pandemie, den Klimawandel, den Ukraine-Krieg und die Einschränkung von Abtreibungsrechten in den USA auf.