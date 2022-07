Wirbel um Restaurant-Besuch der Sussexes: Security drohte Gästen mit Rauswurf

Beim Essen in einem Restaurant einen Prinzen und eine Herzogin am Nebentisch sitzen zu haben, erlebt man nicht alle Tage. Besuchern von Robert De Niros Restaurant "Locanda Verde" in New York wurde nun aber genau diese Ehre zuteil, denn Meghan und Harry gingen im Rahmen ihres Besuchs im Big Apple auswärts speisen, und zwar ganz offiziell, in besagtem Lokal.

Meghan und Harry bei Restaurantbesuch im Mittelpunkt

Prinz Harry und seine Ehefrau waren im Zentrum des Interesses, als sie sich am Montagabend bei ihrem Besuch im italienischen Restaurant von Hollywoodlegende De Niro im New Yorker Stadtteil Tribeca wie zwei Normalos unter die Gäste mischten. Angesichts des Bekanntheitsgrades der Sussexes ist ein Lokalbesuch wie dieser für das Security-Team des Paares aber natürlich mit einem großen Aufwand verbunden.