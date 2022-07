"Tasse Tee in Luft geworfen": Biograf schildert Herzogin Meghans Wutanfälle

Sie sah sich bereits mit Mobbingvorwürfen vonseiten ehemaliger Palastmitarbeiter konfrontiert. Nun muss sich Herzogin Meghan erneut warm anziehen. Denn auch Autor und Adels-Experte Tom Bower beschreibt die Herzogin von Sussex in seinem neuen Buch als keine besonders umgängliche Person.

Neues Enthüllungsbuch befeuert Mobbingvorwürfe gegen Herzogin Meghan

In seinem "Enthüllungsbuch" "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" schildert Bower ein vermeintlich "ruppiges" und "aggressives" Verhalten, das die ehemalige Schauspielerin während ihrer Zeit als offizielles Mitglied der britischen Königsfamilie zuweilen an den Tag gelegt haben soll.