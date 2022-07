Charlène beim Rotkreuzball: Carolines Fehlen ein Seitenhieb gegen die Fürstin?

Fürstin Charlène ist wieder voll im Einsatz. Am Dienstag, dem 18. Juli, präsentierte sich die zweifache Mutter beim 73. Rotkreuzball in Monte Carlo an der Seite ihres Ehemannes. Dabei waren alle Augen auf Charlène gerichtet, die bei dem glamourösen Event in einer edlen eisblauen Robe die anderen Gäste überstrahlte.

Rotkreuzball in Monaco mit Charlène, aber ohne Caroline

Begleitet wurde das Fürstenpaar von Alberts II. Nichte, Camille Gottlieb, zu der der Fürst eine äußert innige Beziehung pflegen soll. Charlènes Schwägerin, Caroline, ließ sich bei dem Ball in Monaco aber nicht blicken - was erneut Spekulationen um eine vermeintliche Fehde zwischen den beiden Frauen befeuerte. Oft zeigen sich Charlène und Caroline nicht gemeinsam bei Veranstaltungen. So fehlt Charlène fast schon traditionsgemäß auch immer beim Rosenball von Monaco, bei dem ihre Schwägerin Gastgeberin ist. Auch dieses Jahr schwänzte Alberts Frau den 66. "Bal de la Rose", bei dem Caroline und ihre Kinder ihren großen Auftritt hatten.