Prinz Harry macht deutlich, wie es um seine Beziehung mit Meghan steht

Mit einer persönlichen Rede vor den Vereinten Nationen hat Prinz Harry am Montag den 2013 gestorbenen südafrikanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Nelson Mandela geehrt. Vor der UNO-Vollversammlung sprach Harry in New York von einem schmerzhaften Jahrzehnt, in dem sich die Menschheit gerade befinde - und zählte die Pandemie, den Klimawandel, den Ukraine-Krieg und die Einschränkung von Abtreibungsrechten in den USA auf.

Hand in Hand mit "seelenverwandter" Meghan

Der Herzog von Sussex wurde dabei auch persönlich und bezeichnete den Kontinent Afrika als seinen Rettungsanker: "Ein Ort, an dem ich Frieden und Heilung fand." Bezüglich Mandela sei ihm vor allem ein Foto von seiner Mutter, Prinzessin Diana, mit diesem im Kopf geblieben. Sie habe so vergnügt ausgesehen an der Seite Mandelas: "Diese Verspieltheit, Verschmitztheit und die reine Freude, in Gemeinschaft mit einer anderen Seele zu sein, die sich so dem Dienst an der Menschheit verschrieben hat", sagte Harry.

In Afrika fühlte sich Harry seiner Mutter am nächsten. "Ich suchte hier Trost, nachdem sie gestorben war", so Harry. Er und Meghan sind bereits mehrere Male zusammen nach Afrika gereist, einschließlich eines Botswana-Besuchs zu Beginn ihrer Beziehung im Sommer 2016. In seiner Rede bezeichnete Harry seine Ehefrau als "Seelenverwandte".