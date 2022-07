Pikante Sms: Ehekrise bei Meghan und Harry?

Meghan und Harry sind auch in den USA vor Gossip nicht gefeit. Das in Kalifornien lebende Ehepaar war während seiner Zeit im Königshaus immer wieder Thema in den Klatschspalten der britischen Boulevardpresse und auch in Amerika machen Magazine mit den Sussexes das große Geschäft. Aktuell schreibt In Touch gar eine Ehekrise bei den zweifachen Eltern herbei. Grund für das vermeintliche Beziehungstief soll unter anderem Prinz Harrys innige Beziehung zu einer anderen Frau sein.

Meghan: Angst vor Betrugsskandal?

Dass der Herzog von Sussex Delfina Blaquier, der Ehefrau seines besten Freundes und Polo-Kumpanen Nacho Figueros, nahe steht, ist an sich kein Geheimnis. Auch Meghan hat sich mit Blaquier inzwischen angefreundet. Letztere hatte ihrer Freundschaft mit der Herzogin von Sussex erst vor wenigen Wochen auf Instagram Tribut gezollt.

Nachdem Harry in einer engen Umarmung mit der Gattin seines Freundes gesehen wurde, behauptet In Touch allerdings, im Hause Sussex würde dicke Luft herrschen. "Sie hingen übereinander", so ein Augenzeuge über die innige Geste, die Harry mit seiner guten Freundin ausgetauscht hat. "Alle haben darüber geredet."