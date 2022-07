Mode-Fiasko bei Cocktail-Empfang: Charlènes und Alberts Outfits irritieren

Dass Fürstin Charlène in Sachen Haarschnitt und Kleidungsstil ihren eigenen Kopf hat und sich dabei auch nicht immer an das biedere Hofprotokoll hält, hat sie schon oft eindrucksvoll bewiesen - so auch, als sie sich 2020 mit rasiertem Undercut präsentierte. Ihr Ehemann Albert II. hingegen mag es lieber klassisch und trägt vorzugsweise, wie es die Etikette verlangt, elegante Anzüge. Bei seinem jüngsten gemeinsamen Auftritt hat das Fürstenpaar bei der Wahl seiner Outfits aber doch etwas daneben gegriffen.

Albert in "Pyjamahose", Charlène im schwarzen Sackkleid

In den Gärten des Fürstenpalastes haben Albert und Charlène einige Gäste aus dem Haus Van Cleef & Arpels zu einem Cocktail empfangen, heißt es auf der offiziellen Facebookseite der Fürstenfamilie von Monaco. Mit gutem Modegeschmack konnte das Ehepaar dabei aber nicht wirklich punkten.