"Richtig verstört": Adels-Experte äußert Sorge um Prinz George

Als ältester Sohn von Prinz William und Herzogin Kate steht Prinz George mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit als seine jüngeren Geschwister Charlotte und Louis. Als Dritter in der britischen Thronfolge wird er eines Tages König werden. Von klein auf wird er schon auf die Königswürde vorbereitet. Mit seinen acht Jahren wird George inzwischen auch immer öfter zu offiziellen Auftritten seiner Eltern mitgenommen.

Prinz George: Wird ihm die Aufmerksamkeit zu viel?

Zuletzt besuchte der Volksschüler zusammen mit seinen Eltern erstmals Wimbledon, was als neuer Meilenstein auf seinem Weg ins Rampenlicht gefeiert wurde. Royal-Fans zeigten sich aber nicht nur begeistert, viel äußerten auch Mitleid mit George, der inmitten der Hitzewelle an der Seite der Cambridges beim Tennis-Herren-Finale in einem viel zu warm wirkenden Anzug schwitzte, während er die Krone repräsentierte - anstatt wie andere Kinder sommerliche Klamotten zu tragen. Auch sonst wirkte George zuweilen schüchtern, phasenweise huschte dem jungen Mann die eine oder andere Grimasse über das Gesicht - auch wenn Prinz George sein Wimbledon-Debüt an sich mit Bravour meisterte.

Im Rampenlicht scheint sich George nicht immer wohl zu fühlen. So merkte eine Körpersprache-Expertin beim Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Prinz Philip im April an, dass der älteste Cambridge-Spross zuweilen so gewirkt habe, als sei er mit der Aufmerksamkeit überfordert.