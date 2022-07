Wimbledon: Grimassen-König George stiehlt William und Kate die Show

Als ältester Cambridge-Spross und Dritter in der britischen Thronfolge hatte Prinz George am Sonntag, dem 10. Juli, die Ehre, seine Eltern zum Herrenfinale in Wimledon zu begleiten und das Spiel zwischen Novak Djokovic und Nick Kyrgios von der begehrten Royal Box aus zu beobachten.

Prinz George, der Grimassen-König

Für den Volksschüler war es der allererste Wimbledon-Besuch überhaupt. Festlich herausgeputzt und gestriegelt präsentierte sich der Achtjährige in Begleitung von Prinz William und Herzogin Kate im Stadion. Er trug einen eleganten dunkelblauen Anzug, der zum Outfit seiner Mutter passte, das Catherine für das Finale der Herren gewählt hatte.