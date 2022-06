Frau von Harrys besten Freund über Meghans Sinn für Humor

Delfina Blaquier, die Ehefrau von Prinz Harrys bestem Freund und Polo-Kumpanen Nacho Figueros, hat bisher unbekannte Details und bei dieser Gelegenheit offenbart, wie Herzogin Meghan in Sachen Humor so tickt.

Harrys Freunde lieben Meghan

Es sieht so aus, als hätte sich zwischen Blaquier und Meghan eine Freundschaft entwickelt.

Auf Instagram teilte die Frau von Harrys Freund ein Foto von sich und Meghan, das die beiden Frauen am Rande eines Polospiels ihrer Ehemänner zeigt. Das Bild, auf dem Meghan in Demin-Shorts und einem Jeanshemd zu sehen ist, versah Blaquier mit einem Beitrag, in dem sie enthüllte, dass sie die Herzogin und den Herzog von Cambridge mit Spitznamen "M" und "H" nennt.

"M, ich freue mich auf viele weitere dieser Zeiten mit dir und H", schrieb Blaquier und teilte Harrys Ehefrau mit: "In diesen zwei Monaten Zeit miteinander verbringen zu können, war etwas ganz Besonderes. Ich wünschte, jeder würde dich kennen so wie du bist."