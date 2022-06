Experte über Charles' Geste: "Größte Beleidigung für Meghan und Harry seit Megxit"

Während ihres Großbritannien-Aufenthalts anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. Anfang des Monats machten Prinz Harry und Herzogin Meghan nach außen gute Miene zum bösen Spiel. Genaue Beobachter wollen jedoch passiv-aggressive Momente zwischen Meghan und Herzogin Kate während des Gottesdienstes zu Ehren des Queen-Jubiläums beobachtet haben. Und auch Thronfolger Charles soll seinen jüngsten Sohn und dessen Frau während der Jubiläums-Messe in der St. Paul's Cathedral mit einer Geste zutiefst gekränkt haben.

Charles schickte Kate Luftkuss und ignorierte Meghan

Diese blieb für viele wohl unbemerkt, doch als sich die Royals am 3. Juni in der Kathedrale zum "National Service of Thanksgiving" versammelten, tauschte Prinz Charles eine liebevolle Geste mit seiner Schwiegertochter, der Herzogin von Cambridge, aus. Der Queen-Sohn wurde dabei gesehen, wie er Catherine zur Begrüßung ein Luftküsschen zukommen ließ. Auch sonst strahlte Charles die Ehefrau seines Sohnes William bei der Begrüßung in einer Tour an, während er seine andere Schwiegertochter, Meghan völlig ignorierte und gar nicht mit ihr interagierte. Königliche Angestellte hatten zusätzlich dafür gesorgt, die Sitzplätze von Charles, Camilla und den Cambridges von jenen der Sussexes in der Kirche getrennt zu halten. Während erstere in der ersten Reihe Platz nahmen, mussten Meghan und Harry mit einem hinteren Rang vorliebnehmen.