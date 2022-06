Amber Heard vor dem Karriere-Aus: Ihr neues Pleite-Leben nach dem Prozess

Kommt jetzt ein Enthüllungsbuch?

Zu verlieren hat Depps Ex-Frau, die im Zuge des zuweilen äußert peinlichen Prozesses einen heftigen Image-Schaden erlitten hat, Insidern zufolge in Anbetracht ihrer Lage aber nichts. Angeblich soll sie nun sogar planen, ein Enthüllungsbuch über ihre katastrophale Ehe mit dem "Fluch der Karibik"-Star im Zuge eines vermeintlichen Rachefeldzugs zu schreiben.

Berichten zufolge könnte Hard möglicherweise einen Multi-Millionen-Dollar-Deal unterschreiben, um ein Buch über ihre Ehe mit Depp zu verfassen. Ein Insider sagte dem OK!-Magazin: "Amber betrachtet ihre Karriere in Hollywood als beendet. Sie ist bereits in Gesprächen und freut sich darauf. An diesem Punkt hat sie nichts zu verlieren und will alles erzählen."

Heard: "Das wäre eine wirklich lausige Art, sich zu rächen"

In ihrem ersten öffentlichen Interview seit dem Ende des Verleumdungsprozesses hatte Heard, die Depp häusliche Gewalt vorwirft, unter anderem erzählt, dass sie von dem gegen sie gerichteten Hass im Netz verletzt worden sei. Ihre Version der Geschichte vor Gericht zu erzählen, sei für sie nicht einfach gewesen. "Ich weiß, dass es für jeden, der über sexuelle Gewalt spricht, am gruseligsten und einschüchterndsten ist, nicht geglaubt zu werden, als Lügner bezeichnet oder gedemütigt zu werden", hatte sie in der Sendung Dateline unter anderem gesagt.

Sie habe sich aber nicht aus Rachsucht zu Wort gemeldet. "Das wäre eine wirklich lausige Art, sich zu rächen", sagte sie. "So albern es auch ist, das laut auszusprechen, mein Ziel ist – ich möchte nur, dass die Leute mich als Menschen sehen."