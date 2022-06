Queen wagt Veränderung: Royal-Fans wegen neuer Frisur aus dem Häuschen

Als sich die britische Königin am Dienstag zum ersten Mal seit fast zwei Wochen wieder bei einem offiziellen Termin zeigte, stach Royal-Fans ein Detail ins Auge: Während Queen Elizabeth II. vom Erzbischof von Canterbury auf Schloss Windsor mit dem Canterbury Cross ausgezeichnet wurde, fiel so manch achtsamen Beobachter auf, dass sie ihre Haare etwas kürzer trägt als sonst. Schnell war der Twitter-Gemeinde klar: Ihre Majestät hat eine neue Frisur.

Queen Elizabeth II: Royal-Fans bemerken haarige Veränderung

Eigentlich bleibt die Queen ihrem Look seit Jahren treu. Auf den Bildern von ihrem jüngsten Auftritt wirkt es nun aber so, als hätte die Königin ihre silbergrauen Locken an der Seite und im Nacken stutzen lassen. Die haarige Veränderung sorgte auf Twitter für viel Aufmerksamkeit - auch wenn man vielleicht zwei Mal hinsehen muss, um die neue Frisur der Königin als solche zu erkennen.

"Sie hat ihre Haare verändert, so süß", schreibt ein entzückter Twitter-Nutzer. "So glücklich zu sehen, dass Ihre Majestät so gut und gesund aussieht. Wunderschönes Outfit und ich liebe ihren neuen Haarschnitt", schreibt ein Royal-Fan. "Oh, ich kann ihre neue Frisur sehen, sie ist kürzer als gewöhnlich", stellt ein anderer fest.