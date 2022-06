Albert und Charlène schmusen in Oslo gegen Trennungs-Gerüchte an

Seltene Liebesbekundung in Oslo

Seit einigen Wochen zeigt sich die Fürstin wieder vermehrt an der Seite ihres Ehemannes, nachdem sie sich zuvor aufgrund gesundheitlicher Probleme und eines Klinikaufenthaltes für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Die lange Abwesenheit vom Fürstenhof hatte immer wieder auch Gerüchte um Eheprobleme bei dem Fürstenpaar befeuert und Spekulationen um eine mögliche Trennung laut werden lassen. Die bösen Gerüchte haben Albert und Charlène bereits mehrfach in Interviews dementiert. In Oslo präsentierte sich das Paar zudem so innig wie schon lange nicht mehr.

Wie das Magazin Gala berichtet, zeigten Albert und seine Frau vor ihrem gemeinsamen Museumsbesuch von seiner zärtlichen Seite. Die beiden gaben sich in einem scheinbar unbemerkten Moment einen liebevollen Kuss, wie ein Foto, welches von der Gala veröffentlicht wurde, zeigt. Öffentliche Liebesbekundungen wie diese waren in letzter Zeit selten geworden. Vor allem Charlène hatte bei ihren ersten Termin nach ihrer Auszeit noch etwas reserviert gewirkt. Inzwischen scheint sie sich in der Öffentlichkeit aber wieder wesentlich wohler zu fühlen.