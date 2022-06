"Nicht immer einfach": Camilla spricht über Schwierigkeiten in Ehe mit Charles

Ihre Affäre war ein Skandal und führte zu Prinz Charles Scheidung von seiner Ehefrau Diana. Mittlerweile sind Herzogin Camilla und der britische Thronfolger seit 2005 verheiratet und haben die Welt von der Echtheit ihrer Liebe überzeugt.

Wie Charles und Camilla an ihrer Ehe arbeiten

In einem seltenen Interview mit der britischen Vogue hat die Herzogin von Cornwall nun ungewöhnlich offen über ihr Leben an der Seite des britischen Royals gesprochen. Dabei verriet die 74-Jährige nicht nur, wie schwer sie es Anfangs hatte, als Mitglied der britischen Königsfamilie akzeptiert zu werden, sondern gab auch ungewöhnlich ehrliche Einblicke in ihre Ehe mit Charles.

Dabei gab Camilla zu, dass es manchmal schwierig sei, Arbeit und Beziehung unter einen Hut zu bringen. So eingespielt sie auch wirken - auch der Thronfolger und seine Frau Camilla müssen an ihrer Beziehung arbeiten, damit die Liebe nicht zu kurz kommt.