Prinz William wird 40: Affärengerüchte & Skandale um den vermeintlichen Saubermann

In dem Zuge, in dem Elizabeth II. in den vergangenen Jahren ihre öffentlichen Auftritte aus Altersgründen zurückfuhr, nahmen die royalen Verpflichtungen von William und seiner Frau Kate zu. Beide wirken dabei - vor allem für Royal-Verhältnisse - locker und natürlich und gewinnen dadurch viel Sympathie. Beide setzen sich für Umwelt- und Naturschutzthemen sowie Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit ein. Sie sind das moderne Gesicht der Monarchie.

Die Schattenseiten von Saubermann William

Doch so gut sich Prinz William auch vermarkten mag. Auch der royale Saubermann ist nicht perfekt. So wird immer wieder berichtet, dass Prinz Harrys älterer Bruder hinter den Kulissen zuweilen oftmals äußerst aufbrausend sein kann.

Interviews gibt die Nummer Zwei der britischen Thronfolge höchst selten. Doch scheut er sich nicht, offen seine Meinung zu sagen. So reagierte er scharf, als sein Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan der königlichen Familie in einem spektakulären Fernsehinterview Rassismus vorwarfen. "Wenn wir eines nicht sind, dann eine rassistische Familie", sagte William vor Reportern.

Das Verhältnis der beiden Brüder ist seither getrübt - was in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Bei der Beisetzung ihres Großvaters Prinz Philip im vergangenen Jahr hielten sie die meiste Zeit Abstand, nur auf Zutun von Williams Frau Kate wechselten sie im Gehen ein paar Worte miteinander. Und auch jüngst bei den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum ihrer Großmutter schien das Verhältnis unterkühlt. Ob Harry an Williams 40. Geburtstag unter den Gratulanten sein wird, bleibt also abzuwarten.

Doch nicht nur seine öffentlich demonstrierten Uneinigkeiten mit Harry beschäftigen die Boulevardpresse. Prinz William blickt auf einige Begebenheiten in seinem Leben zurück, die er von Royal-Biografen wohl lieber unerwähnt lassen würde.

Auch nicht perfekt: Die größten Skandale um Prinz William