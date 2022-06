William und Kates neue Pläne: Spannungen mit Sussexes vorprogrammiert

Die beiden Royal-Expertinnen Rachel Bowie and Roberta Fiorito haben im Gespräch mit der Sunday Times über Kates und Williams bevorstehenden Umzug gesprochen und dabei angedeutet, dass dieser familieninterne Streitigkeiten befeuern könnte.

Windsor war bisher Meghans und Harrys Revier

Was ihrer Meinung nach in Zukunft für Probleme sorgen könnte: Nicht nur das zukünftige Heim der Cambridges, auch Meghans und Harrys britisches Anwesen Frogmore Cottage befindet sich auf dem Gelände der Queen in Windsor. Obwohl die beiden in den USA leben, nutzen sie ihr ehemaliges Heim auch weiterhin bei Besuchen in Großbritannien.