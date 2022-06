Große Veränderung für Prinz William und Herzogin Kate steht schon bald an

Für das Herzogpaar von Cambridge und seine drei Kinder George, Charlotte und Louis steht eine große Veränderung an: Das Paar hat schon länger vor, aus dem Kensington Palast auszuziehen. Nun werden Medienberichte laut, wonach der Umzug schon bald stattfinden könnte.

Cambridges: Umzug schon nach Williams 40er?

Prinz William will mit seiner Familie nach seinem anstehenden 40. Geburtstag am 21. Juni in die Grafschaft Berkshire umziehen, so britische und US-amerikanische Medien. Das würde bedeuten, dass das Paar ein passendes Anwesen in Windsor gefunden habe. Kate Middleton ist in Berkshire geboren und aufgewachsen, und dort leben ihre Eltern Carole und Michael derzeit im Bucklebury Manor. Die Cambridge-Kinder werden voraussichtlich die Thomas’s Battersea-Schule verlassen, um eine Schule in der Nähe von Windsor, das sich in Berkshire befindet, zu besuchen.