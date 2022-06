Sportsüchtig: Die strenge Fitness-Routine der Herzogin Kate

Herzogin Kate gilt wie auch ihre Schwester Pippa als echte Sportskanone. Ihr Onkel Gary Goldsmith hat bereits vor ein paar Jahren verraten, dass die beiden ihre aktive Lebensführung von ihrer Mama übernommen haben. "Vor ein paar Jahren wurde ich gefragt, warum ich dick bin, wenn meine Familie so schlank ist", schrieb der jüngere Bruder von Carole Middleton in seinem Blog garysjourney. "Carole hat immer auf sich geachtet und gesund gegessen. Sie hat eine tolle Figur und bei den Mädchen ist es auch so, dass sie auf Diät und Fitness achten."

Strenge Diät vor Hochzeit und nach Geburten

Kates Onkel weiter: "Sie essen gesund, machen Sport und sind unglaublich aktiv."

Während Pippa an unzähligen Marathons, Triathlons und Radrennen teilgenommen hat, ist Kate ein Tennis- und Segel-Ass. Außerdem hält sich die dreifache Mutter an ein strenges Ess-Regime: Vor ihrer Hochzeit im Jahr 2011 hungerte sie sich mit der Dukan-Diät von Kleidergröße 38 auf 34. Nach wie vor soll die Herzogin von Cambridge nur selten von ihrer proteinreichen Ernährung abweichen.