Glamour-Auftritt mit Albert: Wie echt ist Charlènes Lächeln?

Fürstin Charlène von Monaco absolviert nach und nach immer mehr offizielle Auftritte, nachdem sie sich monatelang aufgrund gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Hatte sie bei ihrem Comeback nach ihrer Auszeit noch recht reserviert und bedrückt gewirkt und jeglichen Augenkontakt mit ihrem Gatten gemieden, machte sie bei ihrem jüngsten Auftritt nun einen weitaus entspannteren Eindruck.

Fürstin Charlène von Monaco lächelt wieder

Zusammen mit ihrem Ehemann Albert II. trat Charlène am Freitag bei der Eröffnungszeremonie des 61. Monte-Carlo Television Festivals auf. Royal-Fans und der Boulevardpresse entging dabei nicht, dass sich die Fürstin den Fotografen mit einem entspannten Lächeln auf den Lippen präsentierte. Zudem tauschten sie und Albert immer wieder zärtliche Blicke aus. Hatte sich die ehemalige Profischwimmerin bei ihren letzten Auftritten in eher zurückhaltenden Farben wie Grau oder Schwarz gezeigt, wählte sie für das Monte-Carlo Television Festival eine auffällige Robe in Grün - der Farbe der Hoffnung.