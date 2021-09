Schwierigkeiten: Herzogin Camilla von Prinzessin Anne eingeschüchtert

Den Thronfolger Charles trifft sie zum ersten Mal 1970 bei einem Polo-Spiel in Windsor, bei dem Camilla ihm - so die Legende - in ihrer üblichen freimütigen Art vorschlägt: "Meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Ur-Urgroßvaters, wie wär's? " Angeblich funkt es augenblicklich. Doch ihre Beziehung zerbricht, als Prinz Charles zur Royal Navy geht. Zwei Jahre später heiratet Camilla den zehn Jahre älteren Gardeoffizier Parker Bowles, der für seine vielen Affären bekannt ist. Er kommt aus einer Millionärsfamilie und das junge Paar genießt einen extravaganten Lebensstil, in den auch die Kinder Tom und Laura hineinwachsen.

Prinz Charles heiratet inzwischen Diana, doch glücklich werden sie nicht. Camilla und Charles lassen ihre einstige Affäre wiederaufleben und schreiben sich heimlich als "Fred" und "Gladys". Peinlich wird es, als heimliche Mitschnitte eines intimen nächtlichen Telefonats auftauchen: Charles sehne sich danach, Camillas Tampon zu sein - die Briten ergötzen sich am "Camillagate"-Skandal. Schließlich lassen sich Charles und Diana 1996 scheiden.

Inzwischen haben Charles und Camilla längst ihr persönliches "Happy End" erlebt - im April feierten sie ihren 16. Hochzeitstag.