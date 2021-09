Von der Bildfläche verschwunden: Wo steckt Herzogin Kate?

Kate und William schon bald zurück

Myers vermutet, dass William und Kate schon bald wieder zurück auf der Bildfläche sind. Vor allem seit Prinz Philips Tod im April gelten die beiden als Schlüsselfiguren. Wenn Queen Elizabeth II. sich die künftige Königin basteln könnte, würde sie vermutlich gar nicht lange überlegen. Denn Herzogin Kate gilt längst als die perfekte Kandidatin. Die 39-Jährige bietet so gut wie alles, was die Monarchin von der Partnerin des künftigen Staatsoberhauptes - der "Queen Consort", also Königsgemahlin - erwartet.

Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Catherine Middleton, so ihr Mädchenname, stellt ihr Leben ganz in den Dienst der "Firma", wie die königliche Familie genannt werden. "Kate ist genau, was sie brauchen und was sie wollen", sind Royal-Experten überzeugt.

Längst präsentiert der Palast die Herzogin von Cambridge, wie ihr offizieller Titel lautet, als Kümmererin in der Corona-Pandemie. Zuspruch für Pflegerinnen und Pfleger, Videotelefonat mit Alleinerziehenden aus sozial schwachen Familien - Kate kümmert sich, so die Botschaft. Und sorgt nebenbei mit Schnappschüssen ihrer drei Kinder - George (8), Charlotte (6) und Louis (3) - für schöne Bilder im Alltagsgrau der Pandemie.