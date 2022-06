Offizielles Portrait von William und Kate: Kritik an entstellter Herzogin

Es war eine kleine Sensation, als diese Woche in Cambridge ist das erste Pärchen-Portrait von Herzogin Kate und Prinz William enthüllt wurde. Doch während zahlreiche Royal-Fans das Ölgemälde im Netz feiern, hagelt es auch Kritik an der Darstellung des Ehepaares.

Kate wirkt wie "seltsam langweilige Puppe"

Kunstkritiker A. N. Wilson ist der Meinung, dass das Bild Kates Magie nicht eingefangen habe. Die Herzogin sehe aus wie eine "seltsam langweilige Puppe", lästerte Wilson gegenüber der Daily Mail und bezeichnete das Gemälde an sich als leblos.

"Die echte Herzogin von Cambridge muntert alle mit ihrem strahlenden Lächeln auf", so der Kunstkritiker. "Aber die Figur in diesem Gemälde ist wehmütig, leicht bockig und eigentlich nicht als unsere Kate wiederzuerkennen. Es hat ihrem Körper auch eine ziemlich seltsame Form in dem glänzenden grünen Kleid gegeben", sagte Wilson über das "altbackene" Portrait der Cambridges.