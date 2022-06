Fans entsetzt: Brad Pitt sieht auf Cover aus wie eine Leiche

Karriere-Ende für Brad Pitt?

Nicht minder deprimierend fiel das Interview aus, dass Brad Pitt dem GQ-Interview gegeben hat. Darin deutete der Mime unter anderem ein mögliches Karriere-Ende an. "Ich sehe mich in den letzten Zügen", meinte er über seine künftigen Projekte als Schauspieler. Auch wenn er sich vorstellen kann, noch in dem einen oder anderen Blockbuster zu sehen sein, versuche er, seine Entscheidungen, darüber wie er seine Zukunft gestalten will, sorgfältig abzuwägen. Es sei ihm wichtig, eine persönliche Verbindung zu seinen jeweiligen Projekten zu haben, erklärte Pitt, der mit GQ auch über seine Suchtprobleme und sein einsames Leben sprach.