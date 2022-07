William & Kate vor Ende einer Ära: Was sich bald für George & Charlotte ändert

Die britische Adelsexpertin Katie Nicholl erzählte dem OK!-Magazin: "Ich verstehe, was gemeint ist, wenn der Umzug als 'Ende einer Ära' bezeichnet wird, da davon auszugehen ist, dass sie nun länger in Windsor bleiben." Sie gehe davon aus, dass William und Kate die Veränderungen als "Beginn eines brandneuen Abenteuers und einer sehr aufregenden Zeit für die Familie" betrachten.

Nach Angaben der Sunday Times werden George und Charlotte ihre derzeitige Schule im Sommer verlassen und voraussichtlich ebenso wie ihr jüngerer Bruder künftig auf eine neue Schule nahe Windsor gehen.

Ein Vorteil des Lebens in Berkshire wäre, dass Kates Eltern nur 45 Minuten Autofahrt entfernt wohnen. Gerade die Freiheiten für die Kinder sollen der Times zufolge aber eine wichtige Rolle spielen. "Die Realität ist, dass sie ziemlich eingeschränkt sind in dem, was sie in London tun können", zitierte die Zeitung einen Freund der Familie. Die Kinder könnten nicht einfach in den Park gehen und mit Freunden Fußball spielen.