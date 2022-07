Herzogin Kate trauert um enge Vertraute: Sie war ihr eine wichtige Stütze

Die Herzogin von Cambridge und Hill, die von der britischen Presse als Guru der Geburtsvorbereitung bezeichnet wurde, verband eine ganz besondere Beziehung. Die Kult-Hebamme stand der werdenden Mutter vor der Geburt ihres ersten Kindes mit Rat und Tat zur Seite, die für Catherine ein einschneidendes Ereignis war.

Eine Teilnahme an öffentlichen Geburtsvorbereitungskursen war der Herzogin aus Sicherheitsgründen damals nicht möglich. Umso wichtiger war für sie der Kontakt zu Christine Hill, die Kate im Privaten auf die Geburt vorbereitete. Hill hielt in ihrem Haus in West-London diskrete Kurse für Prominente ab. Auch Kate besuchte die Hebamme Berichten zufolge, um sich im Vorfeld der Geburt von George beraten zu lassen. Einmal wurde sie auch von Prinz William zum Kurs begleitet.

Im Jahr 2013, kurz vor der Geburt von George, bestätigte Hill, dass das königliche Paar sie besucht hatte, und beschrieb Kate in einem Interview mit dem Telegraph als "ein entzückendes Mädchen".