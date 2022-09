Queen: Mit dieser Bitte stieß Elizabeth II bei Meghan auf Taube Ohren

Offiziell war ein Herzinfarkt der Grund für Thomas Markles Fehlen bei der Trauung. Über seine Absage soll Meghans Vater dem Promiportal TMZ allerdings mitgeteilt haben, dass er seine Tochter oder die königliche Familie nach seinem Foto-Skandal nicht in Verlegenheit bringen wolle.

Meghan wurde schließlich von ihrem Schwiegervater Charles zum Altar begleitet. In einem herzzerreißenden Brief schüttete Meghan ihrem Vater nach dem Jawort ihr Herz aus. Dieser ließ Passagen aus dem privaten Schreiben von einer britischen Zeitung veröffentlichen - was zum völligen Kontaktabbruch zwischen Vater und Tochter führte.