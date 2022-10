Aus "Harry Potter"-Stars Emma Watson & Tom Felton hätte Traumpaar werden können

Für Potter-Fans dürften die Liebesbeichten absurd klingen: Harry (Daniel Radcliffe) hat ausgerechnet für die grausame Hexe Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) geschwärmt, wie er kürzlich verriet und Hermine war in Bösewicht Draco Malfoy verknallt. Im Zauberer-Universum war dies nicht vorstellbar, bei den damals noch sehr jungen Schauspielerinnen und Schauspielern der Charaktere offenbar auch nicht.

Rund 20 Jahre nach dem ersten Film der "Harry Potter"-Reihe haben die Stars der Serie frühe romantische Gefühle offenbart. Das jüngste "Geständis" über damalige Schmetterlinge im Bauch kommt von Tom Felton: In seiner Biografie "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", beschreibt er seine Gefühle für Kollegin Emma Watson. Es sei nie etwas passert, da die Schwärmereien füreinander "zu unterschiedlichen Zeiten" stattfanden.