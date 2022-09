Private Einblicke: Im Oktober werden die Tagebücher von Schauspieler Alan Rickman als Buch veröffentlicht. Rickman starb Anfang 2016 mit 69 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war vor allem für seine Rolle des Severus Snape in den "Harry Potter"-Filmen bekannt. In "Madly, Deeply -The Diaries of Alan Rickman" werden 25 Jahre seines Lebens und seiner Karriere beleuchtet, wie der Guardian berichtete.