Ja, es geht noch peinlicher: Madonna leckt auf allen Vieren Wasser aus Hundenapf

Kaum ein Tag vergeht, an dem Pop-Ikone Madonna nicht mit einem eigent├╝mlich anmutenden Socia-Media-Beitrag f├╝r Schlagzeilen sorgt - und f├╝r sp├Âttische und zum Teil besorgte Kommentare vonseiten ihrer Fans. Schon seit einiger Zeit hat die 64-J├Ąhrige die Plattform TikTok f├╝r sich entdeckt, wo sie regelm├Ą├čig Videos von sich ins Netz stellt. Zuletzt h├Ąuften sich jedoch Beitr├Ąge, die bei ihren Followern f├╝r Kopfsch├╝tteln sorgen. Tats├Ąchlich werden die Postings der Musikerin immer bizarrer. Aktuell macht Madonna mit einem Clip von sich reden, in dem sie Wasser aus einer Hundesch├╝ssel zu lecken scheint.

Fans besorgt: Geht Madonna vor die Hunde?

Provoziert hat sie ja schon immer gern. Ihren Fans geht die skurrile Selbstinszenierung der Musikgigantin inzwischen aber zum Teil zu weit. Mit einem neuen Video versetzte sie ihre Fans regelrecht in Aufruhr. Auf Instagram teilte Madonna einen verschwommenen Clip, in dem sie in einem schrillen Outfit und Netzstrumpfhosen auf allen Vieren zu sehen ist, mit dem Kopf ├╝ber einen Hundenapf gebeugt. "I Wanna Be Your Dog" - also, "Ich will dein Hund sein" lautet die ├ťberschrift des Beitrags, der mit dem gleichnamigen Song von "The Stooges" unterlegt ist. Das Posting beinhaltet auch einige Fotos von Madonna in diversen Posen - unter anderem ein Bild, auf dem sie ├╝ber einer Tube mit Tabasco-Sauce hockt.