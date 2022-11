Augenzeuge: Meghans und Harrys Benehmen bei Heimlich-Date zu zweit

Seinen Restaurant-Besuch soll das prominente Paar unangemeldet absolviert haben. Meghan und Harry sollen keine Reservierung gehabt haben und es sei das erste Mal gewesen, dass sie das Lokal besuchten. Sie sollen schnell Platz genommen und sich ein Tandoori-Huhn geteilt haben.

Die zweifachen Eltern sollen während ihres Aufenthalts in dem Restaurant außerdem versucht haben, möglichst nicht aufzufallen. "Man hätte sie nie bemerkt", behauptet die anonyme Quelle. Demnach sei es Meghan und Harry tatsächlich vergönnt gewesen, den gemeinsamen Abend zu genießen, ohne von neugierigen Gästen belästigt zu werden. "Niemand kam auf sie zu und wenn die Leute sie erkannten, zeigte es niemand", plauderte der Insider aus und betonte, dass die Sussexes "reizende Gäste" gewesen sein sollen.

Der Bericht steht in einem starken Kontrast zu einer Anekdote des New Yorker Restaurantchefs Michael Cecchi-Azzolina. Dieser hatte in seinem k√ľrzlich erschienenen Buch "Your Table is Ready: Tales of a New York City Ma√ģtre D" die Herzogin als eine seiner schlimmsten Kundinnen bezeichnet.