Kaum wiederzuerkennen: So sieht Michael Douglas plötzlich nicht mehr aus

Nicht alle Fans zeigen sich vom neuen Look ihres Idols begeistert. So lästert etwa ein User: "Sorry Michael, die Haare lassen dich älter aussehen, ganz zu schweigen von den Falten. Färbe deine Haare wieder grau und lass sie dir schneiden."

Tatsächlich gehört Douglas zu jenen Hollywoodgrößen, die ihren gewohnten Look nur selten ändern und auch für Filmrollen keine großen Veränderungen an ihrem Äußeren vornehmen lassen. Nach dem ersten coronabedingten Lockdown hatte Douglas seine Fans aber schon einmal mit einem ungewohnten Style überrascht, als er sich auf Instagram mit strähnigem Haar und einem zotteligen Vollbart präsentierte.