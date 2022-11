Dianas Bruder Charles Spencer teilt Familienfoto von 1989: "Zutiefst ergreifend"

Charles Spencer, Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana, hat am Mittwoch mit seinen rund 113.000 Followerinnen und Followern auf Instagram ein Familienfoto geteilt, das beide gemeinsam mit ihrem Vater zeigt. "Heute ist Allerseelen - der Tag, an dem es ├╝blich ist, sich an die Seelen derer zu erinnern, die man liebte und die von uns gegangen sind", kommentierte er das Bild. "Ein f├╝r mich zutiefst ergreifendes Foto aus dem Sommer 1989, als anl├Ąsslich des 65. Geburtstages meines Vaters eine Party in Althorp stattfand." John Spencer starb 1992.