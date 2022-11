Stars ohne Make-up: Erkennen Sie diese Leinwandschönheit ungeschminkt?

Der Durchbruch gelang der Schauspielerin als Sarah Reeves in der Fernsehserie "Party of Five", in der sie von 1995 bis 1999 mitwirkte. Zu ihren Kinoerfolgen zählen "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1997) und die Heiratsschwindler-Komödie "Heartbreakers – Achtung: Scharfe Kurven!", in der sie 2001 an der Seite von Sigourney Weaver, Gene Hackman und Jason Lee zu sehen war.