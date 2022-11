Leni Klum über kontroverses Unterwäsche-Shooting mit Mama Heidi

In den sozialem Medien hatten einige Nutzer das intime Shooting von Mutter und Tochter zuvor als seltsam und verstörend bezeichnet. Leni stellte jedoch klar, dass sie es vermeide, Kommentare unter ihren Socia-Media-Beiträgen zu lesen. "Ich schaue es mir einfach nicht an, ehrlich", sagte sie. "Wenn ich es nicht anschaue, muss ich es nicht beachten, also weiß ich einfach nicht, was da ist."