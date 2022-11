Mode-Fauxpas: Ups, da ist doch ein Loch Königin Letizias Rock

Der Modegeschmack von Letizia von Spanien gilt als wahrlich königlich. Doch auch die Ehefrau von König Felipe VI ist vor Fashionsünden nicht gefeit. Als sie sich diese Woche beim Film-Festival in Navarra präsentierte, zeigte Letizia in einem schwarzen Langarm-Shirt und einem Rock mit Karo-Muster von H&M eigentlich, dass es nicht immer ein Designeroutfit sein muss, um elegant zu wirken. Schwarze Stilettos und eine schicke Lederhandtasche machten das Outfit zu einem Klassiker - wenn da nicht ein großes, klaffendes Loch gewesen wäre, welches das nackte Knie der Königin entblößte.

Letizia trug Rock falsch

Der Stoff des Rocks war nicht etwa bei einem Versehen zerrissen. Das Kleidungsstück wurd absichtlich so designt. Vorgesehen wäre aber, dass das Bein im Loch und nicht darunter stecken sollte. Auf diese Weise hätte es auch nicht so ausgesehen, als wäre Letizia in einem löchrigen Rock aufgekreuzt.