Prinzessin Leonor bricht Auftritt ab: Sorge um Gesundheit

Laut der spanischen Zeitschrit Hola! wirkte Leonor zu Beginn ihres Besuchs in Cadavedo noch wohlauf und zeigte vollen Körpereinsatz bei den geplanten Aktivitäten, wie Fotos ebenfalls zeigen. Am Ende musste die Thronfolgerin ihren Auftritt aber vorzeitig abbrechen und sich zurück ins Hotel begeben. Letizia erklärte daraufhin, dass ihre Töchter am Vorabend offenbar etwas Schlechtes gegessen hatten, weswegen sie unter Magenkrämpfen litten.