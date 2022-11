Verzweifelt: Wie Tom Brady versuchte, seine Ehe mit Bündchen zu retten

Nach monatelangen Spekulationen gaben Gisele Bündchen und Tom Brady am 28. Oktober 2022 in den sozialen Medien ihre Scheidung bekannt. "In den letzten Tagen haben meine Frau und ich nach 13 Jahren Ehe unsere Scheidung vollzogen. Diese Entscheidung haben wir einvernehmlich und mit Dankbarkeit für die Zeit, die wir zusammen hatten, getroffen", schrieb Brady in einer Instagram-Story.

Brady wollte Ehe mit Therapie retten

Einen Rosenkrieg konnte das Ex-Paar vermeiden. Das amtliche Ehe-Aus wurde binnen kurzer Zeit vollzogen. Aus dem Umkreis des ehemaligen Traumpaares heißt es aber, dass Brady seine Ex-Frau nicht so schnell aufgeben wollte. Der Footballer wäre gegen eine Scheidung gewesen und hätte verzweifelt um seine Beziehung mit Bündchen gekämpft, so Insider gegenüber dem US-Magazin People.