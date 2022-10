Gisele Bündchen und Tom Brady: Scheidung könnte sehr, sehr teuer werden

Gisele Bündchen hat diese Woche kursierende Gerüchte um eine bevorstehende Scheidung von Ehemann Tom Brady angeheizt, als sie im Netz ein Instagram-Posting über nicht funktionierende Beziehungen likte. Gemunkelt wird aber schon länger, dass die Ehe des einstigen Vorzeigepaares bereits Geschichte ist. Zuletzt wurde berichtet, dass Bündchen bereits einen Anwalt angeheuert haben soll.

Es steht ein gigantisches Vermögen auf dem Spiel

Sollte es tatsächlich zu einer Scheidung kommen, dann geht es nicht nur ums Sorgerecht der beiden Kinder Benjamin Rein (12) und Vivian Lake (9), sondern auch um ein riesiges Vermögen. Das Model und der Footballspieler kamen 2006 zusammen. Sie heirateten rund drei Jahre später. Seitdem gelten sie als eines der wohlhabendsten Paare in Hollywood und der Sportwelt. Bei einem offiziellen Ehe-Aus würde möglicherweise viel Geld auf dem Spiel stehen.

Das Paar besitzt derzeit mindestens vier Immobilien: ein Haus im Yellowstone Resort in Montana, eine 3,5-Millionen-Dollar-Wohnung in New York, ein Anwesen in Costa Rica und eine 17-Millionen-Dollar-Villa in Miami.