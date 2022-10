Gisele Bündchen heizt auf Social Media Scheidungs-Gerüchte an

Seit Wochen schon machen Gerüchte um eine drohende Scheidung bei Model Gisele Bündchen und Sport-Star Tom Brady die Runde. Bündchen soll sogar bereits einen Anwalt engagiert haben, hieß es zuletzt. Jetzt gab die gebürtige Brasilianierin Fans und Medien Grund für weitere Spekulationen, als sie in den sozialen Medien ein Posting likte, das ungeeignete Partner zum Thema hat.

Der Autor und ehemalige Hindu-Mönch Jay Shetty teilte am Dienstag einige weise Worte auf Social Media und veröffentlichte ein Zitat, welches lautete: "Du kannst nicht in einer festen Beziehung mit jemandem sein, der nicht mit dir übereinstimmt. Lies das noch einmal."

"Liebe ist eine tägliche Anstrengung", fügte Shetty seinem Beitrag in der Unterschrift hinzu. "An manchen Tagen fällt es vielleicht leichter als an anderen und das ist in Ordnung. Aber was immer beständig bleiben sollte, ist der Respekt und die Bewunderung, die Sie für die Werte und Ziele Ihres Partners haben."