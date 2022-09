Modelpotential: Gisele Bündchen zeigt ihre unbekannte Schwester

Seit Jahren ist Gisele Bündchen schon im Fashionbusiness erfolgreich und zählt zu den bekanntesten Models weltweit. Doch auch ihre Schwester Graziela Nonnenmacher Bündchen steht ihr in Sachen gutes Aussehen in nichts nach. Am Samstag hat Bündchen ihrer Schwester im Rahmen einer Instagram-Story mit einem gemeinsamen Foto zum Geburtstag gratuliert, auf denen die beiden um die Wette strahlen.

Gisele Bündchen zeigt Schwester Graziela

"Alles Gute zum Geburtstag an einen wahren Engel auf Erden! Ich liebe dich so sehr, Schwesterchen!", ließ Gisele ihrer Schwester auf Portugiesisch zukommen. Das Bild zeigt die beiden Frauen bei Bündchens Hochzeit mit ihrem Ehemann Tom Brady.

Gisele Bündchen ist in ihrem Hochzeitskleid zu sehen und posiert mit hochgezogenem Bein. Graziela trägt eine blaue Robe. Das brasilianische Supermodel verwendete einen Instagram-Aufkleber, um es so aussehen zu lassen, als würde sie eine Geburtstagstorte in der Hand halten, und fügte dem Foto animierte Herzen hinzu.