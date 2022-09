Supermodel Gisele Bündchen und ihr Ehemann, der US-Footballstar Tom Brady, können beide auf erfolgreiche Karrieren in ihren jeweiligen Branchen zurückblicken. Privat soll es mehreren Medienberichten zufolge aktuell nicht so gut laufen. Brady sei "traurig" über eine "große Auseinandersetzung" mit Bündchen, berichtet das Promi-Portal Page Six etwa. Grund für den Streit sei Bradys Entscheidung, seine Footballer-Pension zu beenden. "Ihre Freunde wissen, dass sie dieses Mal eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit hatten", zitiert Page Six eine namentlich nicht genannte Quelle.

Brady und Bündchen vor Scheidung?

"Es scheint, dass Gisele wütend wurde und Dinge sagte, die darauf hindeuten, dass sie ihn verlassen würde. In der Vergangenheit haben sie sich immer wieder versöhnt. Aber vielleicht ist es diesmal ernster", heißt es in dem Bericht weiter. Brady versuche nun, "ein super Vater für seine Kinder zu sein".

Der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profispieler aller Zeiten und Bündchen hatten 2009 geheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.